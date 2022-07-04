Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 4 июля. Российские войска обстреливают украинские города и позиции ВСУ.

Сводка опубликован в Фейсбуке.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах.

На Северском направлении враг обстрелял районы Васильевского, Белополья и Атинского Сумской области.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы Харькова и населенных пунктов к северу, северо-востоку и востоку от него. Также противник нанес авиаудары неподалеку от Петровки. ВСУ жестко пресекли вражескую попытку штурма в направлении Сосновки, захватчики откатились обратно. Пытаясь хоть как-то помешать логистическому обеспечению подразделений сил обороны, враг дистанционно минировал местность недалеко от Черкасских Тишков. На направлении идет контрбатарейная борьба.

На Славянском направлении противник предпринимает попытки улучшить тактическое положение своих подразделений. Вел артиллерийские обстрелы у Долины, Дибривного, Богородичного, Мазановки, Сухой Балки, Краснополья, Вернополья, Большой Камышевахи, а также нанес авиаудары вблизи Дибровного и Богородичного. Враг ведет штурмовые действия в направлении Мазановки, имеет частичный успех.

На Донецком направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на огневом поражении наших подразделений. Противник вел воздушную разведку с применением БПЛА "Орлан-10" недалеко от Павлограда и Покровска.

На Краматорском направлении агрессор обстреливал из танков и ствольной артиллерии районы Белогоровки и Верхнекаменского. Нанес авиационный удар вблизи Татьяновки. Штурмовые действия в населенном пункте Белогоровка украинские воины успешно отбили, оккупанты отошли.

На Бахмутском направлении зафиксированы вражеские обстрелы из ствольной артиллерии в районах Спирно, Берестово и Вершины. Также противник нанес авиаудар вблизи Вершины. Наши защитники заставили врага отойти после его наступления в направлении Углегорской ТЭС и неудачной разведки боем в окрестностях Берестового.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском, Запорожском и Южнобугском направлениях противник не прекращал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения. Враг нанес авиационный удар в районе Терновки.

В акватории Черного моря в готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины российские захватчики удерживают три носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение ими гражданских объектов на территории Украины, продолжают информационные вбросы о расположении военных подразделений в школах, церквях и больницах.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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