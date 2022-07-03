В воскресенье вечером, 3 июля, в Генеральном штабе ВСУ сообщили о форсировании Северского Донца российскими оккупантами и захвате Золотаревки. Об этом говорится в вечерней сводке силового ведомства.

"На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в положении и характере деятельности вооруженных сил республики беларусь не отмечается. На Северском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов районы приграничных населенных пунктов Бачевск и Волковка Сумской области", - говорится в сообщении.

В то же время на Харьковском направлении основные усилия оккупанты сосредоточились на недопущении продвижении наших воинов. Зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Золочев, Хрестище, Малиновка, Черкасская Лозовая и Чепель.

На Славянском направлении враг обстрелял из артиллерии территории неподалеку долины, Курульки, Богородичного, Адамовки и Гусаровки. Украинские подразделения отбили штурм в направлении Пасека-Долина.

На Краматорском направлении противник форсировал реку Северский Донец, пытается развить успех и овладеть Белогоровкой. Продолжает огневое воздействие на подразделения наших войск с целью сковывания их действий. Артиллерийские обстрелы зафиксированы вблизи Григоровки и Белогоровки.

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