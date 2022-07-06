Российские войска планируют масштабное наступление от Изюма на Славянск и сейчас концентрируют силы на этом направлении.

Об этом заявил военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, пишет АрміяInform.

По словам Машовца, войска РФ южнее Изюма сейчас перегруппировываются. Там ведутся массированные артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины. Также у россиян есть небольшой тактический успех в районе Мазановки (отмечена на карте).

Ранее мы писали, что из прифронтового Славянска начата организованная эвакуация и публиковали телефоны для записи на вывозные рейсы.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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