Учет военнообязанных в Украине хотят резко ужесточить.

Во вторник, 5 июля, Генштаб ВСУ официально подтвердил информацию о том, что отныне выезд за пределы места жительства позволен только с разрешения военкома.

В Генштабе заявляют, что норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на военном учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток в год в зависимости от категории субъекта", — говорится в сообщении.

Также в Генштабе заявили, что рассматривается дополнительное уточнение вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

Таким образом Генштаб отреагировал на появившееся в сети письмо главкома ВСУ Валерия Залужного, которое было адресовано всем органам власти (первым его опубликовал в своем телеграм-канале нардеп от "Слуги народа" Федиенко).

В документе было сказано, что выезд за пределы места жительства позволен только с разрешения военкома. Также приводится порядок, как конкретно должно это разрешение выдаваться (самого алгоритма Федиенко не публиковал). Был утвержден даже специальный бланк документа по поводу разрешения на выезд.

Появление в медиа этого письма Залужного совпало с публикацией на официальном сайте Запорожской военной администрации, в которой говорится, что покидать район или область отныне можно будет только с разрешением из военкомата.

Запорожская ОВА также показала бланк такого разрешения. "Выдан призывнику, военнообязанному, резервисту (необходимое подчеркнуть) о том, что разрешено выехать с места жительства (места пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время", - сказано в документе.

Также в ЗОВА уточнили, что такие разрешения будут давать не всем, а тем, кто и так имеет право на отсрочку или освобождение от мобилизации. А также тем, у кого есть уважительные причины: смерть или болезнь родственников. Им выдается разрешение на выезд, действительное 30 дней.

По сути такими нововведениями украинские мужчины "прикрепляются" к своему месту жительства. В законе, на который идет отсылка в приказе, действительно есть норма о том, что "в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места проживания".

Кроме того? пункт 16 статьи 8 закона о правовом режиме военного положения позволяет властям запрещать гражданам, состоящим на военном или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины.

При этом юристы убеждены, что если читать закон буквально, то речь о простых перемещениях между населенными пунктами не идет.

Адвокат Ростислав Кравец говорит "Стране", что закон регулирует только выезд с места проживания - то есть смену места жительства.

Что не тождественно с правом временно покидать место жительства.

"По закону такие меры можно применить только к лицам, которые меняют место проживания, и в этом ничего нового нет, ведь и ранее, когда лицо переезжало жить в другую местность, надо было сняться с учета и встать на учет по новому месту жительства. Но эти случаи не касались необходимости ездить в другие регионы. Например? те же сельхозпроизводители живут в одном районе, сеют в другом", - говорит "Стране" Кравец.

Такое искажение трактования юридических терминов может привести к небывалой коррупции на местах, убежден юрист.

Ведь за одобрением каждой поездки придется идти в военкоматы.

"В нынешнем виде эта идея только способствует развитию коррупции. И в итоге нанесет громадный ущерб экономике Украины. Появится такса за ускорение выдачи разрешения, на местах будут брать продуктами. Это будет большой проблемой для всей Украины", - считает Кравец.

Адвокат Денис Невядомский напоминает "Стране", что? согласно статье 33 Конституции, каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно покидать территорию Украины, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

"В очередной раз ввести ограничения хотят приказом, а не законом. Но теперь уже возмущены все, начиная от волонтеров, предпринимателей, водителей, которые должны перемещаться по территории Украины, до обычных граждан. Как теперь быть, если живешь в области, а работаешь в Киеве, прописан в одном регионе, работаешь в другом. Это, прежде всего нарушение Конституции, статья 33. Это крепостное право. Если вы хотите, чтобы граждане стали крепостными, принимайте соответствующий закон, но никакие приказы не могут ограничивать права граждан", - говорит Денис Невядомский.

Кроме того, по его словам, если на местах воспримут новые ограничения буквально, это спровоцирует огромные проблемы для всей Украины. Остановятся гуманитарные конвои, будут проблемы с доставкой продуктов, техники. "А если адвокатам на заседание в другой город ехать, тоже нужно будет в военкомат забежать?" - задается вопросом Невядомский.

По его словам, в законе "О воинской обязанности и военной службе" действительно есть норма об ограничениях. Но Генштаб подводит под «выезд» с места проживания что угодно - и командировку и временное и постоянное проживание.

"Время такого выезда законом не определено. Генштаб не тот орган, который может трактовать норму через свои приказы. Он может только устанавливать форму и порядок исполнения. Такой люфт порождает коррупционные злоупотребления и обязательно будет предметом судебных разбирательств", - говорит Невядомский.

В целом эта новация вызвала шквал негативных комментариев в социальных медиа.

"Непонятно, как быть с выехавшими, например из Днепра, Харькова, Одессы, того же Киева. Миллионы людей должны теперь какой-то попасть в военкомат, к которому они приписаны, чтобы получить разрешение на выезд в соседний город или район. Иначе они нарушители и подлежат санкциям. Чтобы съездить из Киева в Белую Церковь понадобится разрешение. Это не шутка.

Возникает вопрос – зачем вводить это крепостное право для всех? Практического смысла для армии в этом – ноль. Объяснение только одно – это породит гигантскую кормушку. Любой сотрудник военкомата – потенциальный миллионер. А областные военкомы – просто олигархи. Над каждым военкоматом можно повесить надпись «Вільна каса». Я переговорил с несколькими бизнесменами. Сказать, что оно в ах@е - ничего не сказать. Этот маразм надо остановить. Иначе у нас просто обрушится тыл. Мы ещё не построили военную экономику, как добьём остатки обычной. Проиграют все. И в очередной раз самое время задаться вопросом что «мы строим»? Похоже, что новое издание крепостного права. А чем мы тогда отличаемся от России?" - написал политолог Юрия Романенко в Facebook.

Под постом Генштаба в Facebook тоже тысячи негативных комментариев.

Отдельная проблема, что теперь по сути даже для эвакуации из опасных регионов будет нужно получать позволение военкомов.

Отметим, что еще в самом начале скандала ряд близких к власти телеграм-каналов писали, что запрет на выезд мужчин за пределы городов - это фейк.

Мол, идти за разрешением в военкомат придется только для выезда за границу Украины или же в случае необходимости выехать на неподконтрольную территорию. Но теперь, когда в Генштабе подтвердили эту новацию, военным и власти придется как-то объяснить необходимость новых правил, которыми по сути все мужчины (а с 1 октября - и военнообязанные женщины) будут "привязаны" к месту проживания и не смогут никуда выехать без одобрения военкома.

Либо отменить этот приказ, сославшись на то, что в нем нечеткие формулировки и совсем не то имелось в виду. В противном случае это может стать источником очень серьезного социального напряжения в обществе.