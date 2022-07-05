"Встанет весь бизнес". Политэксперт - о запрете мужчинам покидать свои города без разрешения военкомата
Политический эксперт Юрий Романенко назвал "глупостью" запрет военнообязанным выезжать из своих городов без разрешения военкоматов, потому что это нанесет удар по предпринимательству.
Об этом он пишет в Facebook.
"Встанет весь бизнес. Просто весь. Люди, которые зарабатывают за счёт мобильности, потеряют доход. Более того. Все, кто помогает армии, возит на фронт полезные вещи, теперь тоже должны получить такие разрешения", - пишет Романенко.
Также не ясно, что делать с теми, кто выехал из городов-миллионников.
"Миллионы людей должны теперь как-то попасть в военкомат, к которому они приписаны, чтобы получить разрешение на выезд в соседний город или район. Иначе они нарушители и подлежат санкциям. Чтобы съездить из Киева в Белую Церковь понадобится разрешение. Это не шутка", - пишет он.
По его мнению, единственное объяснение для инициативы - создать "гигантскую кормушку", которая сделает "потенциальным миллионером" любого сотрудника военкомата.
По его мнению, "этот маразм надо остановить. Иначе у нас просто обрушится тыл" и в итоге "проиграют все".
Ранее информация о том, что военнообязанные украинцы не могут покидать место жительства без разрешения военкома, подтвердилась в письме главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое опубликовал нардеп Александр Федиенко.
Также "Страна" разбиралась, почему в Украине хотят закрепить законом запрет на выезд мужчин за границу.
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