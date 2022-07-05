Политический эксперт Юрий Романенко назвал "глупостью" запрет военнообязанным выезжать из своих городов без разрешения военкоматов, потому что это нанесет удар по предпринимательству.

Об этом он пишет в Facebook.

"Встанет весь бизнес. Просто весь. Люди, которые зарабатывают за счёт мобильности, потеряют доход. Более того. Все, кто помогает армии, возит на фронт полезные вещи, теперь тоже должны получить такие разрешения", - пишет Романенко.

Также не ясно, что делать с теми, кто выехал из городов-миллионников.

"Миллионы людей должны теперь как-то попасть в военкомат, к которому они приписаны, чтобы получить разрешение на выезд в соседний город или район. Иначе они нарушители и подлежат санкциям. Чтобы съездить из Киева в Белую Церковь понадобится разрешение. Это не шутка", - пишет он.

По его мнению, единственное объяснение для инициативы - создать "гигантскую кормушку", которая сделает "потенциальным миллионером" любого сотрудника военкомата.

По его мнению, "этот маразм надо остановить. Иначе у нас просто обрушится тыл" и в итоге "проиграют все".

Ранее информация о том, что военнообязанные украинцы не могут покидать место жительства без разрешения военкома, подтвердилась в письме главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которое опубликовал нардеп Александр Федиенко.

Также "Страна" разбиралась, почему в Украине хотят закрепить законом запрет на выезд мужчин за границу.

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Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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