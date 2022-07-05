Депутаты "Слуги народа" раскритиковали положение, когда военнообязанным мужчинам запретили покидать место жительства без разрешения военкомата.

Нардеп от "Слуги народа" Роман Грищук констатировал, что заявление Генштаба ВСУ о запрете мужчинам передвигаться по стране без разрешения военкома уже вызвало бунт в соцсетях. Он сказал, что в существующем виде этот приказ реализовать невозможно и заявил, что его обязательно нужно поменять.

Еще один нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа также обрушилась с критикой на решение Генштаба и главкома ВСУ запретить военнообязанным мужчинам выезжать из своих городов.

Она назвала это решение глупостью, которая "вызовет социальный взрыв и крах экономики".

"Я лично не вижу необходимости получать разрешение у кого-то на передвижение в пределах моей страны. Я бы вообще хотела, чтобы государство никогда обо мне не упоминало, а наше взаимодействие ограничивалось кликами в "Дие", - написала нардеп и пообещала приложить максимум усилий, чтобы изменить законодательство, которое сделало возможным принятие такого положения.

Нардеп Макс Бужанский также считает, что нужно поменять законодательство, чтоб снять запрет для мужчин покидать место жительство без разрешения военкоматов.

Также он призвал сократить перечень специальностей, по которым женщины должны становиться на воинский учет с 1 октября.

"По поводу постановки женщин на воинский учет: заверения Анны Маляр о том, что это просто так, сеют еще большую панику. Если женщины не нужны армии, нужно сократить перечень специальностей, подлежащих учету в военкоматах, бухгалтеров, например, вычеркнуть.

А если нужны, то не нужно врать. Время такое, не до вранья немного", - написал нардеп.

Напомним, что ранее мы разбирались, почему украинским мужчинам запретили передвигаться по стране без разрешения военкомата Читайте об этом подробнее по ссылке.