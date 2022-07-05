Под постом Генштаба ВСУ в Facebook, где говорится о запрете мужчинам призывного возраста покидать место жительства без разрешения военкома, за первые полчаса появились уже десятки возмущенных комментариев.

Украинцы требуют разъяснить, что значит "место проживания", которое запрещено покидать, включает ли это понятие только населенный пункт или также район и область. И что подразумевает понятие "административные границы", которые могут разрешить пересекать мужчинам в связи со служебной или личной необходимостью.

Многие пишут о том, что с такой нормой мужчинам станет сложнее работать, перевозить гуманитарку и видеть семью.

"Это убьет экономику. Люди собирают на байракторы, работают, где получится, а правительство просто закрывает их в городах. А гуманитарку кто возить будет? А с семьей мужчина не будет видеться?" - пишут в сети.

"А выходить из дома без разрешения военкома еще можно? Когда вы собираетесь и это запретить?" - интересуются у Генштаба.

"То есть отвезти в другой город муж свою семью уже не может? Спасибо, отличная новость, особенно для жителей оккупированных территорий, или под угрозой оккупации" - делятся мнением пользователи.

"Чем же эта норма закона отличается, с точки зрения прав человека, от вылавливания мужчин в деенерах и эленерах? Вы, вероятно, нас перепутали с гражданами другого государства, где с людьми можно, как с крепостными" - пишут под постом.

"Крепостным теперь без разрешения господ уже и из города уезжать запретили. А господам и в Лугано на отдых можно" - возмущаются пользователи.

"Как это понимать? Мы теперь все пленники? и эвакуироваться тоже уже нельзя? Пусть нас всех бомбят, но вы без паники? Кстати, в законе нет ничего про женщин. Теперь нам как? Детей в интернат и все дружно на фронт???" - интересуются украинцы.

"Самый большой вопрос: что делать человеку если он работает в другом районе или городе и каждый день ездит на работу?" - спрашивают у Генштаба.

Напомним, что ранее о том, что военнообязанные украинцы не могут покидать место жительства без разрешения военкома, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

До этого Запорожская военная администрация опубликовала официальное заявление, что, покидая район или область, нужно сначала сходить в военкомат за разрешением. Причем дадут его не всем,