Генштаб ВСУ представил оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 6 июня. По его данным, оккупанты готовятся наступать на Славянском направлении.

Сводка появилась в Фейсбуке ведомства.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать белорусско-украинскую границу в Брестской и Гомельской областях. Продолжается инженерное оборудование позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка.

На Северском направлении без существенных изменений. Для уточнения положения наших войск враг вел воздушную разведку с применением БПЛА.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы Сосновки, Дементиевки, Нового, Питомника, Циркунов, Петровки и Мосьпаново. Нанес авиаудар вблизи Рубежного. Вражеские штурмовые действия в направлении Казачьей Лопани – Сосновки ВСУ успешно отбили.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенкового, Карнауховки и Большой Камышевахи. Оккупанты наступали на направлении Долгенькое - Мазановка. Получили отпор ВСУ и с потерями отошли.

На Краматорском направлении враг пытается овладеть Верхнекаменным и Григоровкой. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого. Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское наши военные остановили и заставили агрессора отойти.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции ВСУ из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки.

На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведет артиллерийские обстрелы наших войск в районах Александровки, Украинки, Луча, Николаевского, Зари, Поляны и Белой Криницы.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море держат четыре носителя высокоточного оружия.

В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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