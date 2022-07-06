Утром в среду, 6 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что к северу от Славянска отбит очередной штурм от Долины. Боевые действия в районе Мазановки продолжаются уже третьи сутки.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба.

В Генштабе сообщают, что отражены атаки врага на Верхнекаменское и Григорьевку к западу от Лисичанска. Это направление на Северск, куда отошли ВСУ из Луганской области.

Здесь же Генштаб пишет о вражеском наступлении в районе Белогоровки, имея в виду село в Луганской области, которое, по данным украинских военных, до конца не захвачено.

В районе Новолуганского (возле Углегорской ТЭС), о захвате которого вчера сообщил Алексей Арестович, противник "успеха не имел, отошел". Остается ли поселок захваченным - не уточняется.

Россияне также штурмуют соседнее Луганское, где расположена упомянутая электростанция. Боевые действия там продолжаются.

Также Генштаб ВСУ сообщает, что у трассы Бахмут-Лисичанск противник остановлен в районе Спорного. Вчера Генштаб сообщал о "частичном успехе" РФ в этом районе. Захвачено ли Спорное - данных нет.

К югу от Бахмута враг отброшен от неподалеку от села Вершина, пишет Генштаб ВСУ.

Также сообщается, что россияне пытались наступать в Херсонской области. Атака произошла в районе Лозового на восточном берегу Ингульца, попытка была отбита.

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Ранее "Страна" подводила итоги 132-го дня войны. Россияне закреплялись в Луганской области, а основные бои происходили уже в Донецкой области - на фронте от Светлодарска до Славянска. Бои подходили все ближе к Северску, где ВСУ создают новый рубеж обороны. В ВСУ заявили, что украинским мужчинам запрещено передвигаться по стране без разрешения военкомата. Это вызвало шквал критики, с вопросом пообещал разобраться Владимир Зеленский.

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