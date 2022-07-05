Журналист издания Politico Кристофер Миллер публикует рассказ украинского офицера, который воевал в Луганской области и утверждает, что украинские силы несут большие потери.

Об этом Миллер пишет в Twitter.

Несколько дней назад этот офицер и сам был ранен осколком мины и госпитализирован.

"Три недели назад в его части к северу от Попасной было 60 солдат. Сегодня у него 20, остальные убиты или ранены. Они чуть не оказались в ловушке, когда русские войска захватили Северодонецк и Лисичанск; их оттеснили более чем на 30 миль к востоку от исходных позиций.

Они не получили никакого нового западного оружия или боеприпасов и полагаются на украинские запасы советских времен, которые на опасно низком уровне. Но кое-какие успехи есть — две недели назад из "Иглы" сбили российский Ка-52. Но другой вернулся, чтобы обстрелять их позицию на следующий день.

Он сказал, что российские танки и артиллерия приносят самые большие проблемы. Количество танков и орудий, стреляющих по ним, просто безумно, а объема западной помощи, предоставляемой прямо сейчас, будет недостаточно, чтобы переломить ситуацию в пользу Украины.

"Нам нужно больше, больше, больше", - говорит он.

Офицер сказал, что боевой дух падает, а потеря Луганской области деморализует. Его рота находилась на передовой на Донбассе задолго до 24 февраля и с тех пор не имела ротации. По его словам, "только раненые получают передышку".

Ранее советник главы ОПУ Алексей Арестович заявил, что у Запада сейчас просто нет столько оружия, сколько нужно Украине. "Сейчас многие заводы на Западе работают в четыре смены. И оно все пойдет сюда. К разумным срокам, к осени, будет готова такая дубинка, что мы их (россиян) погоним очень далеко", – считает Арестович.

А министр обороны Алексей Резаников говорил, что ВСУ ежедневно теряют до 100 человек убитыми и до 500 ранеными.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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