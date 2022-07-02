В течение месяца-трех Вооруженные силы Украины должны получить оружие, которое западные партнеры решили отправить в Украину.

Такие сроки назвал советник главы Офиса президента Михаил Подолк в интервью "24-му каналу".

Он выделил две проблемы. Первая - бюрократия: "Там нужно подписать определенное количество документов, в частности, как будем использовать, как забирать, куда будем доставлять. Этой части уже нет. Бюрократии для Украины нет. Имею в виду с точки зрения поставок оружия наших партнеров".

Вторая проблема, по мнению Подоляка - объемы оружия на складах: "Его надо доделать, потому что никто столько не собирал, как Россия. Поэтому сейчас его дорабатывают, что-то расконсервируют на складах, и это быстро пойдет в Украину - месяц, два, три".

Ранее военный корреспондент ВВС Джонатан Бейл сообщил, что западное оружие рассчитано на точную войну, а не на количество, именно поэтому его не хватает Украине.

Напомним, что война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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