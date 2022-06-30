Для того, чтобы избежать риска поражения ВСУ в борьбе с российскими оккупантами Запад должен направить Украине больше тяжелого вооружения.

Такое заявление сделал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Sky News.

"Если мы этого не сделаем, то есть риск, что Украина не сможет победить, и это будет очень проблематично для всех нас. Очень важно, чтобы каждая страна в Европе и в НАТО сейчас поставляла тяжелое вооружение, которое они могут предоставить Украине. Я думаю, что мы все еще можем сделать больше", - заявил Рютте.

Напомним, Швеция решила выделить Украине дополнительную военную помощь на $48,6 млн. Также мы сообщали, что Залужный опубликовал видео ударов по Змеиному, откуда выбили оккупантов.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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