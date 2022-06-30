Сегодня правительство Швеции приняло решение о дополнительной военной поддержке Украины на 500 млн шведских крон (около 48,6 млн долларов).

В пакет помощи войдут противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования, сообщает пресс-служба Министерства обороны Швеции.

Ранее мы писали о том, каким будет новый пакет помощи Украине от НАТО на 330 млн евро.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".