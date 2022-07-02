Западное оружие рассчитано на точную войну, а не на количество, именно поэтому его не хватает Украине.

Об этом написал военный корреспондент ВВС Джонатан Бейл в аналитической статье "Оружие Украины: какую военную технику дарит мир?"

"Сейчас идет переход к отправке более современного западного оружия с надеждой, что оно будет более устойчивым в долгосрочной перспективе.

Но это принесло больше проблем. Современные системы вооружения часто более сложны и требуют обучения не только тому, как ими управлять, но и их обслуживанием и ремонтом.

Западное оружие также разработано для западного способа ведения войны, который больше ориентирован на точность, чем на количество и массу.

Для Украины, которая борется за свою жизнь с подавляющим числом сил, цифры по-прежнему имеют значение. Украина по-прежнему считает, что ей не хватает оружия.

В самом начале войны Украина потребовала больше истребителей. Пока не доставлено ни одного", – говорится в статье.

Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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