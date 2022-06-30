"Давая тяжелое оружие Украине, наши партнеры могут совершенно не бояться "российской военной машины" - Подоляк
В Офисе президента прокомментировали итоги второго дня саммита НАТО, который с 28 июня проходит в Мадриде.
"Давая тяжелое оружие Украине, наши партнеры могут совершенно не бояться "российской военной машины". По хорошо известной традиции любая машина, сделанная в России, быстро ломается, глохнет и превращается в металлолом. Доказано ВСУ", – написал в Твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Ранее "Страна" приводила ключевые заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 29 июня по итогам первого дня саммита альянса в Мадриде.
Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.
Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску
Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.
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