У Запада на данный момент просто нет оружия для большой континентальной войны в таком объеме, сколько сейчас нужно Украине.

Об этом заявил Алексей Арестович в эфире Марка Фейгина.

"Это самая крупная война после 1945 года. И поскольку Запад отчаянно и последовательно разоружался, убивая армию и военную промышленность, кроме США, выяснилось, что, когда надо давать не иракской армии и не афганской, а технику и вооружение на крупную континентальную войну, на складах просто не оказалось этого вооружения. Его надо производить. И оно производится. Сейчас многие заводы на Западе работают в четыре смены. И оно все пойдет сюда. К разумным срокам, к осени, будет готова такая дубинка, что мы их (россиян) погоним очень далеко", – считает Арестович.

Ранее второй советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что ВСУ должны получить западное оружие в течение месяца-трех.

А генсек НАТО прогнозировал "длительную" войну в Украине и пообещал поставки Киеву современного вооружения.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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