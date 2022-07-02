У России истощаются запасы высокоточного оружия, поэтому она начинает применять более устаревшее, совершая с его помощью удары с воздуха и с кораблей. Об этом пишут в очередной сводке Британской военной разведки.

В частности, по ТРЦ в Кременчуге Россия ударила противокорабельной ракетой Х-32 (модернизированной версией советской Х-22). На это указывают результаты анализа записей камер видеонаблюдения, говорится в сводке.

Это оружие предназначено для поражения крупных кораблей и потом менее точно и непригодно для точечных ударов, особенно в условиях плотной городской застройки. Применение этого оружия неоднократно приводило к "сопутствующим жертвам" среди гражданского населения, отмечают разведчики.

Но, говорится далее в сводке, на следующий день Россия ударила по объектам в Одесской области еще менее точными Х-22. Их применение многократно повышает вероятность случайных жертв.

Кроме того, в отчете говорится о том, что российские силы продолжают медленно продвигаться в районе Лисичанска, продолжая совершать воздушные и артиллерийские удары. Судя по всему, ВСУ удается сдерживать противника в юго-восточных пригородах Лисичанска.

Напомним, война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".