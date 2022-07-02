Обучение по управлению новой техникой и тренировки украинских военных в последние недели стали менее интенсивными.

Об этом пишет Foreign Policу со ссылкой на должностные лица Украины.

Это, по мнению издания, неизбежно создаст затруднения в использовании новых систем вооружений в боях на Донбассе.

Кроме того, по данным Foreign Policy, в Киеве жалуются на то, что им не предоставили некоторые элементы, необходимые для применения оружия. Например, они не получили от США системы управления огнем. У американских и европейских чиновников - своя логика: они заявляют, что намеренно не торопятся с внедрением HIMARS, потому что украинским военным нужно пройти обучение для его использования. Которое, как уже отмечалось, в последнее время стало менее интенсивным.

Ранее мы писали, что Германия начала обучение ВСУ работе с ракетно-залповыми установками Mars, о поставках которых стало известно на днях. Всего планируется передать три таких РСЗО.

Кроме того, украинские военные в Великобритании уже приступили к обучению, как обращаться с РСЗО M270 MLRS и ствольной артиллерией.

Напомним, война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".