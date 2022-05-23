В Новой Зеландии запланирована отправка в Великобританию 30 специалистов, задание которых - обучать украинских артиллеристов стрелять из пушек L119.

Об этом сообщила CNN премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

В Британии новозеландские военные будут находиться до конца июля. Военнослужащие, учебные боеприпасы и избыточное оборудование, включая системы прицеливания, будут перевезены воздушным транспортом, координируемым Великобританией.

Пушка L119 производится в США и предназначена для поддержки пехотных подразделений. Обращению с ней планируют обучить свыше 200 украинцев.

Напомним, в начале мая в Украину прибыла очередная партия военной помощи от США. На этот раз прибыли 155-миллиметровые артиллерийские снаряды для американских гаубиц. Их доставил военно-транспортный самолет ВВС США.

Война в Украине продолжается уже 89-й день. "Страна" следит за происходящим 23 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 88-го дня войны. Основные бои велись под Северодонецком. Британская разведка заявила, что единственная действующая в РФ рота боевых машин поддержки танков БМП-Т "Терминатор" была переброшена на Северодонецкое направление. Генштаб сообщил, что готовится наступление РФ на Славянск. Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации на три месяца - до 23 августа.

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