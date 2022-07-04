После выхода украинских войск из Лисичанска линия фронта проходит от Белогоровки на трассе Бахмут - Лисичанск до Клинового (юго-восточнее Бахмута).

Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

"Существенно противник продвинулся, поскольку наши вышли", - признал он.

При этом, по словам Арестовича, отвод войск позволит стабилизировать линию фронта, поскольку плотность обороны значительно увеличилась.

"Там есть естественный рубеж - Северский Донец в районе Северска, - посмотрим, как они его будут проходить", - добавил он.

Также Арестович сообщил, что в Луганской области осталась небольшая "серая зона", которая еще не контролируется россиянами, но в целом "можно констатировать, что Луганская область у них".

Ранее Арестович перечислил плюсы отступления ВСУ из Лисичанска.

По данным Института изучения войны, после захвата Лисичанска российская армия планирует наступать на Северск.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.