Арестович заявил, что армия России захватила фактически всю Луганскую область после отступления ВСУ
После выхода украинских войск из Лисичанска линия фронта проходит от Белогоровки на трассе Бахмут - Лисичанск до Клинового (юго-восточнее Бахмута).
Об этом заявил советник главы ОПУ Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".
"Существенно противник продвинулся, поскольку наши вышли", - признал он.
При этом, по словам Арестовича, отвод войск позволит стабилизировать линию фронта, поскольку плотность обороны значительно увеличилась.
"Там есть естественный рубеж - Северский Донец в районе Северска, - посмотрим, как они его будут проходить", - добавил он.
Также Арестович сообщил, что в Луганской области осталась небольшая "серая зона", которая еще не контролируется россиянами, но в целом "можно констатировать, что Луганская область у них".
Ранее Арестович перечислил плюсы отступления ВСУ из Лисичанска.
По данным Института изучения войны, после захвата Лисичанска российская армия планирует наступать на Северск.
Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.
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