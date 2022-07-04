В Донецке под обстрел попали жилые дома, рынок на железнодорожном вокзале и шахта. Есть жертвы. Видео
В Донецке зафиксировано прямое попадание в многоэтажку в Куйбышевском районе, есть раненые. Также пострадали районы шахты Засядько и жд-вокзала. Есть, как минимум, один погибший.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на "администрацию" города.
"Попадание обнаружили в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Лузина, 4. Разрушено перекрытие нескольких этажей", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что 4 июля под огнем снова оказались угледобывающие предприятия Донецка. Попадание зафиксировано на промплощадке шахты имени Засядько.
Публикуется видео последствий обстрела района жд-вокзала в Донецке. Удар пришёлся по рынку, в "ДНР" сообщают об одном погибшем мирном жителей.
Также сегодня под обстрел попал Киевский район Донецка. Дым поднимается за "Донбасс Ареной".
В Донецке в последнее время сообщают об интенсивных обстрелах. После недавнего обстрела сообщалось о четырех погибших и двадцати раненых.
Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.