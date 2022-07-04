В Донецке зафиксировано прямое попадание в многоэтажку в Куйбышевском районе, есть раненые. Также пострадали районы шахты Засядько и жд-вокзала. Есть, как минимум, один погибший.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на "администрацию" города.

"Попадание обнаружили в многоквартирном жилом доме по адресу: ул. Лузина, 4. Разрушено перекрытие нескольких этажей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что 4 июля под огнем снова оказались угледобывающие предприятия Донецка. Попадание зафиксировано на промплощадке шахты имени Засядько.

Публикуется видео последствий обстрела района жд-вокзала в Донецке. Удар пришёлся по рынку, в "ДНР" сообщают об одном погибшем мирном жителей.

Также сегодня под обстрел попал Киевский район Донецка. Дым поднимается за "Донбасс Ареной".

В Донецке в последнее время сообщают об интенсивных обстрелах. После недавнего обстрела сообщалось о четырех погибших и двадцати раненых.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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