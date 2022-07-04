В Донецкой области под обстрел попали журналисты французского телеканала France 24. В этот момент они снимали сюжет с Славянске.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Facebook.

Телевизионщики вместе со спасателями развозили мирным жителям воду, сообщили в ГСЧС.

Кадры "прилетов" журналисты не вырезали из сюжета. На видео запечатлено, как мирные жители пришли за водой. Также видны черные клубы дыма.

Ранее мы писали, что журналисты "Суспильного" попали под обстрел в Лисичанске.

Также сообщалось, что три немецких журналиста попали под обстрел в Луганской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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