Журналисты "Суспильного" попали под обстрел в центре Лисичанска. Момент обстрела попал на видео.

На видео военный обращается к журналистам на английском языке фразой: "Если я буду что-то говорить, выполняете это на 100%".

После чего раздаются взрывы и все организованно перебегают в безопасное место.

Сообщается, что обошлось без пострадавших.

Напомним, в начале июня под Северодонецком получили ранения два журналиста агентства Reuters.

Также мы писали о том, что в МВД Украины предостерегли иностранных журналистов от поездок на оккупированные территории.

Война в Украине продолжается уже 111-й день. "Страна" следит за происходящим 14 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 110-го дня войны. Губернатор Луганщины Гайдай заявил, что уже 70% Северодонецка контролируется врагом. Россияне продолжали контрнаступательные действия на севере Харьковской области. По Прилукам в Черниговской области впервые был нанесен ракетный удар. Глава европейской дипломатии Боррель, призывавший ранее к победе над РФ военным путем, согласился с Макроном, что "нельзя унижать Россию".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.