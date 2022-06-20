Детали финансового пакета для Украины в размере 9 млрд евро будут в ближайшее время согласованы Евросоюзом.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на трех европейских чиновников, с которыми общались журналисты издания.

По информации издания, новый пакет помощи Киеву будет состоять из "25-летних кредитов с 10-летним льготным периодом для возмещения основной суммы долга".

Источники заявляют, что выплаты процентов будут покрываться из бюджета ЕС.

О том, что Европейский Союз выделит Украине кредит в размере €9 млрд до конца 2022 года, ранее заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что это станет очень существенной помощью для нашего государства.

Напомним, что недавно глава финансового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что доходы государственного бюджета в мае составили 101 миллиард гривен, а расходы в этом месяце в государстве были более, чем вдвое больше - 250 миллиардов гривен. В целом дефицит государственного бюджета составляет 5 миллиардов долларов ежемесячно.