В понедельник, 4 июля, неподконтрольный Донецк снова оказался под обстрелом. Местные жители сообщают, что "прилеты" были в Киевский район города.

Видео с последствиями обстрела очевидцы публикуют в соцсетях.

На кадрах виден черный дым, который поднимается над городом за стадионом "Донбасс Арена".

Напомним, в Донецке в последнее время сообщают об интенсивных обстрелах. Ранее сообщалось, что в Донецке сообщили о четырех погибших и двадцати раненых после обстрела.

Также мы писали, что ранее под удар попали районы выставочного комплекса и "Донбасс Арены".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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