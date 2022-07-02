В субботу, 1 июля, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что продолжительность комендантского часа сокращена. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"Подписал распоряжение о смене длительности комендантского часа в Донецкой области. С понедельника, 4 июля, ограничения на передвижение и режим светомаскировки будут действовать с 22:00 до 04:00", - говорится в сообщении.

Также чиновник обратился к гражданам с просьбой ответственно относится к ограничениям во время комендантского часа, поскольку это вопрос личной и общественной безопасности.

Уточним, что до этого комендантский час в Донецкой области длился с 21:00 до 05:00.

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