В Броварах (город под Киевом) нарушителю комендантского часа прострелили ноги.

Об этом сообщают местные паблики со ссылкой на источники в полиции.

Около часа ночи на бульваре Независимости бойцы ТРО увидели на улице мужчину и попросили его остановиться. Но тот не остановился, наоборот - начал убегать. В его сторону выпустили прицельную очередь из автомата Калашникова. Целили в ноги - и попали.

Нарушитель – 34-летний местный житель, разыскиваемый полицией за кражу.

Сейчас на территории Киевской области продолжается комендантский час с 23:00 до 5:00.

Ранее мы писали, что в Ирпене Киевской области будут вручать повестки в армию нарушителям комендантского часа и предпринимателям, торгующих спиртным в неразрешенное время.

Кроме этого, недавно правоохранители обошли 420 заведений Киева, чтобы проверить, как они соблюдают комендантский час. Выяснилось, что во время комендантского часа работали два ночных клуба, где отдыхали 413 человек. Военный комиссар, который принимал участие в рейде, проверял мужчин призывного возраста на наличие соответствующих приписных удостоверений. В результате - 219 из них получили повестки в военкомат.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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