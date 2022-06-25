В Донецке сообщают об обстреле Кировского района города. Видео
В субботу, 25 июня, в неподконтрольном Донецке прогремели шесть взрывов в северной части города. В сети очевидцы публикуют видео с последствиями обстрела.
Как сообщают жители города, шесть "прилетов" пришлись на Кировский район города. Сразу после них в небо начали подниматься столбы дыма.
Напомним, 22 июня в Донецке сообщали об обстрелах Киевского района города.
Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.