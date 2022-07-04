Россияне не установили полный контроль над всей Луганской области, на не захваченных территориях региона продолжается оборона.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Это нужно для того, чтобы ВСУ успели построить укрепления на новых позициях, заявил глава Луганской ОВА.

То есть, как заявляет Гайдай, область до конца не захвачена, идут бои при отступлении.

По его данным, в Северодонецке осталось около 8 тысяч жителей, в Лисичанске - 10 тысяч человек.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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