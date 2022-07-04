После восстановления сил и перегруппировки после захвата Луганской области россияне скорее всего атакуют Бахмут - стратегический узел украинских Вооруженных Сил. Туда будут наступать со стороны Попасной.

Об этом со ссылкой на военных экспертов и собеседников из Украины пишет газета The New York Times.

Эксперты считают, что пока будут штурмовать Бахмут, силы РФ севернее и западнее будут вести сковывающие бои, чтобы ВСУ не могли перебросить силы южнее.

При этом конечной стратегией здесь "будет создание еще одного "котла" вокруг крупных промышленных городов Славянск и Краматорск".

Напомним, российское руководство заявило захвате Луганской области, однако в Украине это отрицают. При этом Украина официально объявила о потере Лисичанска.

Вместе с тем, ранее в МВД заявили о высокой опасности захвата Луганской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.