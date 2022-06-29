В Офисе президента отреагировали на публикацию CNN о том, что в Белом доме теряют уверенность, что Украина сможет вернуть все захваченные Россией территории.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что это, по его мнению не "российская информационная спецоперация", а "пессимизм конкретного сотрудника Белого дома", с которым поговорили журналисты.

"Есть "ястребы", есть "голуби", а есть классические пессимисты. Вот проснулся условный "работник аппарата" в плохом настроении, поделился за кофе нытьем с журналистом, и вот уже миллионы видят заголовок "Все пропало, Путин побеждает", - написал Подоляк в Telegram-канале.

Он заявил, что это "те же люди, которые не верили, что Киев продержится хотя бы 72 часа".

По словам Подоляка, то, что РФ должна проиграть войну - проиграть эту войну - абсолютный консенсус цивилизованного мира.

"Украина вернет временно оккупированные территории военным путем. Это не "успокаивающая мантра" и не политический лозунг, чистая математика и военный расчет", - заявил Подоляк.

Напомним, Столтенберг заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров в РФ на условиях Киева.

Война в Украине продолжается уже 126-й день. Мы следим за главными новостями 29 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 125-го дня войны. 28 июня количество погибших в Кременчуге Полтавской области, где ракета ударила по торговому центру, увеличилось до 25 человек.

Главным направлением российских атак в Луганской области остается Лисичанск. В Донецкой области РФ ведет штурмовые действия в направлении Углегорской ТЭС со стороны Мироновки. Севернее россияне наносят ракетные удары по Славянску

Обстреливают юг Украины - Николаев и область, Одесскую область.

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