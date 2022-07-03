Советник главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова Юрий Сак заявил ВВС, что Лисичанск не находится под полным контролем российских войск. Но дал понять, что Вооруженные силы Украины оттуда отступают.

Сак сообщил, что ситуация в городе "уже довольно давно была очень напряженной", российские войска безостановочно атаковали город.

"Для украинцев ценность человеческой жизни является главным приоритетом, поэтому иногда мы можем отступать от определенных территорий, чтобы в будущем отбить их", - добавил он.

Тем временем министр обороны России Сергей Шойгу уже доложил Владимиру Путину о занятии российскими войсками всей территории Луганской области, включая город Лисичанск. По его словам, также "перешли под контроль" России населенные пункты Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая гора.

"Общая площадь освобожденных за последние сутки территорий составила 182 квадратных километра", - заявил Шойгу.

Напомним, что Россия заявляет о блокировании украинской группы войск в районе Лисичанска и о том, что город уже контролируется россиянами и "ЛНР".

Украинская сторона ни то, ни другое официально не подтверждает. Но украинские и западные журналисты, которые находятся на Донбассе, сообщают об отходе украинских войск из Лисичанска. Хотя и говорят, что окружения нет.

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