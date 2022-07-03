Министерство обороны России официально обвинило Украину в нанесении ночью ударов по Курску и Белгороду.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Ночью Киев нанес преднамеренный удар ракетами "Точка-У" с кассетными боеприпасами и начинёнными взрывчаткой беспилотниками Ту-143 по жилым кварталам Белгорода и Курска", - заявило Минобороны РФ.

Официально Украина эти удара не комментировала. Только советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что это россияне сами ударили по Белгороду.

Кроме того, касательно ударов по российским городам Минобороны РФ сообщило, что система ПВО сбила все ракеты "Точка У", которые, по утверждению Москвы, запустила на Белгород Украина.

Также в ведомстве заявили, что российская армия овладела Верхнекаменкой, Золотаревкой, Белогоровкой и вышла к реке Северский Донец, в результате чего "замкнула кольцо окружения вокруг Лисичанска, где заблокирована украинская группировка войск".

Напомним, что Украина официально отрицает и сам факт окружения, и заход войск РФ в Лисичанск. В то же время главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов, который сейчас находится на Донбассе, подтверждает заход россиян в Лисичанск, но отрицает окружение города и говорит, что украинские войска из него организовано отходят на новые позиции под Северском.

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