В результате утреннего обстрела Харькова 3 июля пострадала мирная жительница, а на месте удара образовалась большая воронка.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Телеграм.

В записи сказано, что при процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 3 июля в 4 утра российские военные нанесли ракетный удар по Новобаварскому району Харькова. Вражеская ракета попала на территорию частного дома, при этом получила ранение его владелица - 54-летняя женщина.

Кроме того, повреждено здание школы, расположенной рядом.

Глубина воронки от прилета ракеты составляет 6 метров, ширина – 10 метров.

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