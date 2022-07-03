Российские бомбардировщики Су-24 под прикрытием истребителя Су-30 нанесли два бомбовых удара по острову Змеиному. А затем из истребителя Су-30 по Белгород-Днестровскому району Одесской области была выпущена ракета Х-31, попавшая в хозяйственное здание прибрежной базы отдыха. Значительных разрушений и возгораний не возникло, погибших и пострадавших нет.

Об этом сообщается в новой сводке Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что за сутки враг отработал 9️ авиационных ударов, из них пять в Херсонской области парами ударных вертолетов Ка-52 с попыткой вернуть утраченное положение в районе освобожденной Ивановки, а также один удар в район Мирного.

В полдень украинские подразделения подавили попытку противника провести разведку боем в направлении Ивановки. На двух боевых бронированных "Тиграх" россиянам пришлось отступить в сторону Ольгиного.

Украинские силы нанесли пять ударов самолетами и вертолетами по двум складам боеприпасов и пяти ячейкам скопления вражеской силы в районах Пятихаток, Высокополья, Дудчан и Центрального. Пока результаты уточняются, но уже известно об обезвреживании 29 российских солдат, самоходной гаубицы "Мста-С", двух самоходных крупнокалиберных пушек "Пион" и еще шести единиц бронированной техники.

В Николаевской области враг активизировал воздушную разведку, но три из трех воздушных шпионов были обезврежены.

Возле Чернобаевки и Снегиревки уничтожены два склада с вражескими боеприпасами. А вблизи Ивановки в качестве бонуса к освобожденным территориям захвачены четыре трофейные боевые машины пехоты.

В корабельной группировке вражеского флота произошли количественно-качественные изменения: сейчас на страже три ракетоносца, снаряженные 24 крылатыми ракетами и 2️ крупных десантных корабля.

Также остается опасность подрыва в прибрежных водах и некоторых участках побережья. Так, вчера вечером в Одесской области один из пловцов погиб, второй получил ранение и контузию.

Напомним, война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

На фоне активных боев в Украине продолжаются дерусификация и масштабное переименование разных объектов в нашей стране. Мы анализировали, как происходит этот процесс в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах.

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