В Пентагоне назвали причиной побега россиян с острова Змеиный удары ракетами "Гарпун" по кораблю снабжения
Россияне покинули остров Змеиный благодаря антикорабельным ракетам "Гарпун".
Об этом заявил представитель Пентагона.
"Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели и атаковали корабль снабжения", - заявил представитель ведомства вчера вечером.
"Таким образом, украинцы очень усложнили россиянам поддержку там операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, Россия покинула остров", - отметил чиновник.
Ранее "Страна" разбиралась, почему россияне ушли с острова Змеиный и что с ним будет дальше.
После этого Алексей Арестович заявил, что уход россиян с острова Змеиный не снимает блокаду с украинских портов.
А вчера россияне внезапно ударили по острову Змеиный фосфорными бомбами.
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