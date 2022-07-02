Россияне покинули остров Змеиный благодаря антикорабельным ракетам "Гарпун".

Об этом заявил представитель Пентагона.

"Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели и атаковали корабль снабжения", - заявил представитель ведомства вчера вечером.

"Таким образом, украинцы очень усложнили россиянам поддержку там операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, Россия покинула остров", - отметил чиновник.

Ранее "Страна" разбиралась, почему россияне ушли с острова Змеиный и что с ним будет дальше.

После этого Алексей Арестович заявил, что уход россиян с острова Змеиный не снимает блокаду с украинских портов.

А вчера россияне внезапно ударили по острову Змеиный фосфорными бомбами.

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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