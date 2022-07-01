В результате удара по Одесской области, который российские войска нанесли сегодня утром, погибли 17 человек, среди них 1 ребенок. 31 человек пострадал. Среди них четверо детей и беременная женщина.

Отметим, что ранее сообщалось о 14 погибших и 30 раненных.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Также там рассказали, что ракеты поразили один 9-этажный дом и две базы отдыха. Населенный пункт не сообщается.

Российская армия выпустила три ракеты Х-22, запущенные самолетами Ту-22 с Черного моря. Они ударили по Белгород-Днестровскому району, добавили в оперкомандовании.

Спасатели освободили из-под завалов восемь человек, из них трое детей. Есть тяжело раненные, они в больнице.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, утром 1 июля спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил попадании российской ракеты в жилой дом.

Мы публиковали фото и видео с места разрушения в Одесской области.

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