Ночной удар по Белгород-Днестровскому району. Погибли 17 мирных жителей, среди них ребенок
Оперативное командование "Юг" сообщает, что жертв ракетного удара по дому в Одесской области уже 17 (среди них один ребенок).
Раненых - 31, в том числе трое детей и беременная женщина.
Атака была совершена в ночь с 30 июня на 1 июля по Белгород-Днестровскому району.
"Страна" публикует фото и видео последствий обстрела.
Война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.
Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.
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Подробности событий за 30 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".