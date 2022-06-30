Украина изучает возможность реструктуризации долга, чтобы отсрочить выплаты, но решения не ждут до конца лета.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

По словам источников, в настоящее время рассматривается несколько сценариев.

Один из них предусматривает так называемый "запрос на согласие", то есть запрос от эмитента на согласование владельцем облигаций внесения изменений в условия выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна, отметили источники.

В МВФ и украинском Минфине от комментариев по этой теме отказались.

Напомним, в госбюджете выплаты по долгам и процентам составляют до 50% всех его расходов.

При этом сейчас госбюджет на две трети финансируется за счет кредитов и грантовой помощи.

Война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 29 июня, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".