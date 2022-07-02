Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный опубликовал видео уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный.

Ранее его бомбили два российских самолета.

Потом ВСУ заявили, что противник пытался сжечь технику, которую не успел забрать при эвакуации, но "не попал". В командовании заявляют, что россияне промахнулись, и ночью по острову нанесла удар уже украинская артиллерия, уничтожив установку "Град", ЗРК "Панцирь", бронетехнику и автоцистерны.

Кроме этого, представитель Пентагона считает, что россияне покинули остров Змеиный благодаря антикорабельным ракетам "Гарпун". По его словам, таким образом, россиянам очень усложнили поддержку там операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов.

В то же время советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что уход россиян с острова Змеиный не снимает блокаду с украинских портов. Также он считает, что ВСУ вряд ли будут занимать Змеиный.

Напомним, война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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Подробности событий за 1 июля, аналитика и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".