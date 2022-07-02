В субботу, 2 июля, в поселке Сергеевка под Одессой были завершены поисково-спасательные работы после удара ракеты РФ 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 18:30 2 июля в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района аварийно-спасательные работы по разбору завалов в девятиэтажном жилом доме и здании базы отдыха завершены", - говорится в сообщении.

В то же время в МВД подвели итоги трагедии:

Всего погибли 20 человек (16 человек - жилой дом и 4 человека - база отдыха, из них 1 ребенок)

Пострадали 38 человек (37 - в доме, из них 6 детей и 1 человек - база отдыха). Все они в больнице

Спасены из-под завалов 8 человек из них 3 ребенка (7 человек – жилой дом, из них 3 детей и 1 человек – база отдыха)

Война в Украине продолжается уже 129-й день. Мы следим за главными новостями 2 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 128-го дня войны. Основной боевой накал сейчас идет в Лисичанске, россияне пытаются взять город в "клещи" с севера и юга. В Донецкой области к востоку от Бахмута идут попытки наступать на Покровское. Также, судя по данным российских военных телеграм-каналов, продолжаются бои за Клиновое у трассы на Бахмут из Светлодарска (то есть с юга).

В Одесской области ночью был удар тремя ракетами. Попало по жилой многоэтажке и двум базам отдыха в курортном селе Сергеевка, погиб 21 человек.

Продолжается тревожное наблюдение за белорусскими кордонами. На границе с Украиной находится семь батальонов белорусской армии, и угроза их вторжения на территорию нашей страны сохраняется, сообщает украинская разведка (к тому же белорусы продлили военные учения, которые должны были закончиться в республике вчера).

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