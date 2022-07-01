В пятницу, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Основное из того, что сказал вечером президент:

В Одесской области продолжается разбор завалов после ракетного удара. Это был сознательный удар по мирным объектам. 21 погибший, и это число растет. Благодарен Байдену за оглашение нового пакета помощи. Договариваемся и о другой помощи для Донбасса, для Харьковской области. С визитом в Киеве был премьер Норвегии. Предоставят 1 млрд евро помощи. Сегодня заседала группа по гарантиям безопасности. Ее возглавил экс-генсек НАТО Расмуссен. Главная задача - разработать пакет гарантий, который избавит Украину от новой агрессии. В ВР я подписал вместе со спикером и премьером заявление о европейской интеграции. Зафиксировали, что начинаем двигаться к полноценному членству в ЕС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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