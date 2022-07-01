Число погибших в результате ракетного удара по Сергеевке в Одесской области увеличилось до 21 человека.

Об этом сообщает ГСЧС.

В время разбора завалов жилого дома было обнаружено 16 тел. Еще 5 погибших нашли на базе отдыха.

В результате удара пострадали 39 человек, из них 6 детей. Их доставили в больницу.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные работы. Работают психологи ГСЧС.

Последствия ракетного удара РФ по Сергеевке 1 июля. Фото ГСЧС

Напомним, что ночью 1 июля ракетному удару подверглась Сергеевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. В результате с одной стороны полностью разрушенной оказалась девятиэтажка. Там проживало до 160 человек.

Также ракета попала в расположенную рядом базу отдыха. Там тоже находились люди.

По данным украинских военных, удар по Одесской области нанесли самолеты Ту-22 с Черного моря.

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