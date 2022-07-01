Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото и видео с места разрушенной в Сергеевке Одесской области жилой многоэтажки.

Соответствующие кадры появились в Телеграм-канале ГСЧС.

Работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, россияне ударили тремя ракетами по Одесской области. 17 человек погибли, более 30 - ранены.

В оперативном командовании "Юг" сообщили, что удар по Одесской области нанесли самолеты Ту-22 с Черного моря.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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