Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал населенный пункт Одесской области, куда попали ракеты сегодня ночью.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, речь идет о селе Сергеевка Белгород-Днестровского района. Оно находится прямо на побережье Черного моря.

Напомним, кроме 9-этажного дома ракеты попали в две базы отдыха.

На данный момент известно о 17 погибших и 31 раненном в результате ракетного удара. Есть тяжело раненные, они в больнице. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что удар по Одесской области нанесли самолеты Ту-22 с Черного моря. Всего по региону войска РФ выпустили три ракеты.

Также мы публиковали фото и видео с места разрушения в Одесской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробности событий за 30 июня, аналитика и прогнозы - в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".