В Офисе президента назвали населенный пункт Одесской области, куда сегодня попали российские ракеты
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко назвал населенный пункт Одесской области, куда попали ракеты сегодня ночью.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По его словам, речь идет о селе Сергеевка Белгород-Днестровского района. Оно находится прямо на побережье Черного моря.
Напомним, кроме 9-этажного дома ракеты попали в две базы отдыха.
На данный момент известно о 17 погибших и 31 раненном в результате ракетного удара. Есть тяжело раненные, они в больнице. В оперативном командовании "Юг" сообщили, что удар по Одесской области нанесли самолеты Ту-22 с Черного моря. Всего по региону войска РФ выпустили три ракеты.
Также мы публиковали фото и видео с места разрушения в Одесской области.
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