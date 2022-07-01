Утром в пятницу, 30 июня, город Ровеньки, который находится на территории "ЛНР", попал под обстрел.

Об этом пишут местные паблики.

По их данным, ударили по нефтебазе, которую уже пытались бомбить раньше "Точками-У", но их сбивали.

В свою очередь, "власти республики" заявляют о применении по Ровенькам ракетного комплекса Himars.

Отметим, что этот город находится в глубоком тылу и до линии фронта он примерно в 80 километрах.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 127-го дня войны. В Луганской области идут бои в районе Лисичанского НПЗ. Арестович заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут уже "фактически перерезана россиянами" и в целом вокруг города "колечко поджимается". Россия ушла со Змеиного, Украине дают 600 танков.

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