В "ЛНР" попал под обстрел город Ровеньки. "Власти республики" заявили о ракетном ударе
Утром в пятницу, 30 июня, город Ровеньки, который находится на территории "ЛНР", попал под обстрел.
Об этом пишут местные паблики.
По их данным, ударили по нефтебазе, которую уже пытались бомбить раньше "Точками-У", но их сбивали.
В свою очередь, "власти республики" заявляют о применении по Ровенькам ракетного комплекса Himars.
Отметим, что этот город находится в глубоком тылу и до линии фронта он примерно в 80 километрах.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.
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