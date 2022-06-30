В результате сегодняшнего обстрела Зеленодольска и Великой Костромки Днепропетровской области разрушены склад зерна, более полутора десятков единиц сельскохозтехники, нежилое здание в дачном обществе и пять ульев.

Об этом сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в своем тг-канале, который опубликовал и фото разрушений.

Также, по словам Лукашука, повреждены три здания, среди которых помещение сельского клуба, и линия электропередач.

Пострадавших нет.

Напомним, вчера утром РФ обстреляла окраину Днепра. На месте попадания произошел пожар. Горела сухая трава. В результате прилета никто из людей не пострадал.

А накануне этого от обстрела по Днепру погибли директор и бухгалтер предприятия, были ранены семь человек.

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