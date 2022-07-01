Спасатели завершили поиск тел в девятиэтажке под Одессой. В квартирах остаются домашние животные
Спасатели завершили поиск тел в девятиэтажке в Сергеевке Одесской области, которая ночью подверглась ракетному удару.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, дом с одной стороны полностью разрушен. Всего в многоэтажке проживало до 160 человек. В квартирах остаются погибшие животные.
Под завалами расположенной рядом базы отдыха, куда также попала ракета, могут быть люди.
Также он добавил, что количество погибших увеличилось до 19 человек (ранее сообщалось о 18 жертвах). Еще 30 пострадали.
Ранее мы публиковали фото и видео последствий удара по многоэтажному жилому дому в Сергеевке.
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