Спасатели завершили поиск тел в девятиэтажке в Сергеевке Одесской области, которая ночью подверглась ракетному удару.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, дом с одной стороны полностью разрушен. Всего в многоэтажке проживало до 160 человек. В квартирах остаются погибшие животные.

Под завалами расположенной рядом базы отдыха, куда также попала ракета, могут быть люди.

Также он добавил, что количество погибших увеличилось до 19 человек (ранее сообщалось о 18 жертвах). Еще 30 пострадали.

Ранее мы публиковали фото и видео последствий удара по многоэтажному жилому дому в Сергеевке.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 128-й день. Мы следим за главными новостями 1 июля в обновляемом материале.

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