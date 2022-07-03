В российском Белгороде в ночь на 3 июля произошел мощный взрыв. В результате пять человек погибли и четверо пострадали, среди них ребенок 10 лет.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что есть частичные разрушения 11 многоквартирных домов по улицам Маяковского, Мичурина, Чумичова, Попова и Павлова. Это практически центр города. Также пострадало не менее 39 частных жилых домов. Пять из них разрушены полностью.

Официально не говорится, обстрел это был или нет. Но губернатор упомянул о работе ПВО сразу после взрывов.

Кроме этого, сегодня ночью произошла ракетная атака на Курск, как сообщают российские Телеграм-каналы.

Рано утром были опубликованы видео работы ПВО и задымления. Около 8:30 губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о двух украинских беспилотниках "Стриж", которые сбила российская ПВО.

Пострадавших и разрушений нет.

Курск расположен примерно в 100 километрах от границы Украины.

Также сообщается и о ночном ударе по захваченному россиянами Мелитополю. Пишут, что было попадание по военному аэродрому.

Мэр Мелитополя Иван Федоров подтвердил украинские удары по одной из военных баз россиян в городе. По его словам, было нанесено около 30 ударов.

От линии фронта город находится примерно в 70 километрах, то есть он досягаем и для ракеты "Точки-У", и для РСЗО Himars.

Ранее губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что с начала вторжения России в Украину в приграничных районах региона пострадали 359 домов и 112 автомобилей.

Тем временем война в Украине продолжается уже 130-й день. Мы следим за главными событиями 3 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 129-го дня войны. В этот день в "ЛНР", российских СМИ и Телеграм-каналах сообщили о захвате Лисичанска Луганской области. Из центра города появилось много подтверждающих видео захвата. А украинская сторона опубликовала кадры уничтожения остатков российской техники на острове Змеиный. Также день был отмечен появлением в западных медиа мнений о ситуации в Украине. Авторы материалов констатировали, что многое в конфликте пошло не так, как планировалось.

На фоне активных боев в Украине продолжаются дерусификация и масштабное переименование разных объектов в нашей стране. Мы анализировали, как происходит этот процесс в Харькове, Одессе, Кривом Роге и других городах.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Новый блог корреспондента "Страны" Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" посвящен постановке украинских женщин с 1 октября на воинский учет. Олеся разбирается, что это значит и будут ли украинок выпускать за границу.