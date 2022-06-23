Российские Телеграм-каналы сообщают, что в Белгородской обрасти при патрулировании границы погибли четыре пограничника.

Сообщается, что их БТР якобы попал в засаду, устроенную диверсионной группой, и был подбит из "Джавелина".

Официальных подтверждений этой информации нет.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.